Магнитные бури в последние дни июня: как подготовиться и избежать проблем

Магнитные бури могут вызвать у многих людей ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. Ученые регулярно предупреждают о повышении геомагнитной активности и дают советы, как можно уменьшить влияние магнитных бурь на организм.

Когда ожидаются магнитные бури в конце июня и какие эффективные способы помогают снизить их влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По прогнозам, 27-30 июня ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1-Kp4), которые могут умеренно влиять на здоровье людей.

27 июня, пятница - ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4), которая может вызвать недомогание.

28 июня, суббота - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)

29 июня, воскресенье - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)

30 июня, понедельник - умеренная магнитная буря, во второй половине активность снизится до слабой (от К-индекс 4 до К-индекс 3)

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами заряженных частиц. Они деформируют магнитосферу, что может ощущаться влиянием на здоровье и технику. Продолжительность - от нескольких часов до нескольких дней.

Как магнитная буря влияет на человека

Колебания в магнитном поле Земли для человека не ощущаются, но они ощутимо бьют по биоритмам. А это приводит к ухудшению самочувствия.

Наиболее чувствительны к магнитным колебаниям: люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные, пожилые люди, маленькие дети.

Симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Снижение концентрации и внимательности

Скачки артериального давления

Учащенное сердцебиение или нарушение ритма

Тошнота

Шум в ушах

Сильная сонливость в дневное время, бессонница ночью

Снижение работоспособности

Ломота в конечностях

Повышенная тревожность

Панические настроения

Апатия

Перепады настроения

Раздражительность

Агрессия

Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм и снизить влияние

Избежать влияния магнитных бурь полностью - невозможно, но есть общие рекомендации врачей, которые помогают снизить негативное влияние на организм.

Сон

Придерживайтесь четкого графика и старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки. Лучше всего - засыпать до 23:00 и просыпаться до 08:00. Если днем самочувствие плохое - сделайте перерыв на 1-2 часа.

Питание

Для хорошего самочувствия питание должно быть сбалансированным, питательным, с большим количеством овощей, фруктов, продуктов с витаминами и минералами. А вот от большого количества кофе, алкоголя, энергетиков, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.

Водный баланс

Пейте достаточное количество обычной чистой воды. Специалисты рекомендуют от 1,5-2 литров в день.

Активность

Зарядка утром, упражнения в зале, пробежка, бассейн - старайтесь в такие дни не перегружать свой организм. Но физическая активность необходима.

Свежий воздух

Проветривайте помещение дважды в день - утром и вечером. Обязательно найдите время для прогулки - в парке, лесу, сквере. Если есть возможность побыть за городом - проведите время на природе.

Стрессы

Контролируйте уровень стресса, избегайте ссор и выяснения отношений. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте различные техники: дыхательная гимнастика, релаксация, медитация, йога. Ограничьте просмотр новостей, шок-контента, соцсетей, особенно за 1-2 часа до сна.

Следите за самочувствием

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших близких. При хронических заболеваниях держите под руками необходимые лекарства. Если самочувствие ухудшается - обратитесь за помощью к врачам.