Магнитные бури в последние дни июня: как подготовиться и избежать проблем
Магнитные бури могут вызвать у многих людей ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. Ученые регулярно предупреждают о повышении геомагнитной активности и дают советы, как можно уменьшить влияние магнитных бурь на организм.
Когда ожидаются магнитные бури в конце июня и какие эффективные способы помогают снизить их влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь
По прогнозам, 27-30 июня ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1-Kp4), которые могут умеренно влиять на здоровье людей.
27 июня, пятница - ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4), которая может вызвать недомогание.
28 июня, суббота - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)
29 июня, воскресенье - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)
30 июня, понедельник - умеренная магнитная буря, во второй половине активность снизится до слабой (от К-индекс 4 до К-индекс 3)
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами заряженных частиц. Они деформируют магнитосферу, что может ощущаться влиянием на здоровье и технику. Продолжительность - от нескольких часов до нескольких дней.
Как магнитная буря влияет на человека
Колебания в магнитном поле Земли для человека не ощущаются, но они ощутимо бьют по биоритмам. А это приводит к ухудшению самочувствия.
Наиболее чувствительны к магнитным колебаниям: люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные, пожилые люди, маленькие дети.
Симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Снижение концентрации и внимательности
- Скачки артериального давления
- Учащенное сердцебиение или нарушение ритма
- Тошнота
- Шум в ушах
- Сильная сонливость в дневное время, бессонница ночью
- Снижение работоспособности
- Ломота в конечностях
- Повышенная тревожность
- Панические настроения
- Апатия
- Перепады настроения
- Раздражительность
- Агрессия
- Обострение хронических болезней
Как защитить свой организм и снизить влияние
Избежать влияния магнитных бурь полностью - невозможно, но есть общие рекомендации врачей, которые помогают снизить негативное влияние на организм.
Сон
Придерживайтесь четкого графика и старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки. Лучше всего - засыпать до 23:00 и просыпаться до 08:00. Если днем самочувствие плохое - сделайте перерыв на 1-2 часа.
Питание
Для хорошего самочувствия питание должно быть сбалансированным, питательным, с большим количеством овощей, фруктов, продуктов с витаминами и минералами. А вот от большого количества кофе, алкоголя, энергетиков, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.
Водный баланс
Пейте достаточное количество обычной чистой воды. Специалисты рекомендуют от 1,5-2 литров в день.
Активность
Зарядка утром, упражнения в зале, пробежка, бассейн - старайтесь в такие дни не перегружать свой организм. Но физическая активность необходима.
Свежий воздух
Проветривайте помещение дважды в день - утром и вечером. Обязательно найдите время для прогулки - в парке, лесу, сквере. Если есть возможность побыть за городом - проведите время на природе.
Стрессы
Контролируйте уровень стресса, избегайте ссор и выяснения отношений. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте различные техники: дыхательная гимнастика, релаксация, медитация, йога. Ограничьте просмотр новостей, шок-контента, соцсетей, особенно за 1-2 часа до сна.
Следите за самочувствием
Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших близких. При хронических заболеваниях держите под руками необходимые лекарства. Если самочувствие ухудшается - обратитесь за помощью к врачам.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)