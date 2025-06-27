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Магнитные бури в последние дни июня: как подготовиться и избежать проблем

Пятница 27 июня 2025 06:55
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Магнитные бури в последние дни июня: как подготовиться и избежать проблем График магнитных бурь на последние дни июня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут вызвать у многих людей ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. Ученые регулярно предупреждают о повышении геомагнитной активности и дают советы, как можно уменьшить влияние магнитных бурь на организм.

Когда ожидаются магнитные бури в конце июня и какие эффективные способы помогают снизить их влияние на самочувствие, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По прогнозам, 27-30 июня ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1-Kp4), которые могут умеренно влиять на здоровье людей.

27 июня, пятница - ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4), которая может вызвать недомогание.

28 июня, суббота - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)

29 июня, воскресенье - умеренная магнитная буря (К-индекс 4)

30 июня, понедельник - умеренная магнитная буря, во второй половине активность снизится до слабой (от К-индекс 4 до К-индекс 3)

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами заряженных частиц. Они деформируют магнитосферу, что может ощущаться влиянием на здоровье и технику. Продолжительность - от нескольких часов до нескольких дней.

Как магнитная буря влияет на человека

Колебания в магнитном поле Земли для человека не ощущаются, но они ощутимо бьют по биоритмам. А это приводит к ухудшению самочувствия.

Наиболее чувствительны к магнитным колебаниям: люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные, пожилые люди, маленькие дети.

Симптомы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Снижение концентрации и внимательности
  • Скачки артериального давления
  • Учащенное сердцебиение или нарушение ритма
  • Тошнота
  • Шум в ушах
  • Сильная сонливость в дневное время, бессонница ночью
  • Снижение работоспособности
  • Ломота в конечностях
  • Повышенная тревожность
  • Панические настроения
  • Апатия
  • Перепады настроения
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм и снизить влияние

Избежать влияния магнитных бурь полностью - невозможно, но есть общие рекомендации врачей, которые помогают снизить негативное влияние на организм.

Сон

Придерживайтесь четкого графика и старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки. Лучше всего - засыпать до 23:00 и просыпаться до 08:00. Если днем самочувствие плохое - сделайте перерыв на 1-2 часа.

Питание

Для хорошего самочувствия питание должно быть сбалансированным, питательным, с большим количеством овощей, фруктов, продуктов с витаминами и минералами. А вот от большого количества кофе, алкоголя, энергетиков, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.

Водный баланс

Пейте достаточное количество обычной чистой воды. Специалисты рекомендуют от 1,5-2 литров в день.

Активность

Зарядка утром, упражнения в зале, пробежка, бассейн - старайтесь в такие дни не перегружать свой организм. Но физическая активность необходима.

Свежий воздух

Проветривайте помещение дважды в день - утром и вечером. Обязательно найдите время для прогулки - в парке, лесу, сквере. Если есть возможность побыть за городом - проведите время на природе.

Стрессы

Контролируйте уровень стресса, избегайте ссор и выяснения отношений. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте различные техники: дыхательная гимнастика, релаксация, медитация, йога. Ограничьте просмотр новостей, шок-контента, соцсетей, особенно за 1-2 часа до сна.

Следите за самочувствием

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших близких. При хронических заболеваниях держите под руками необходимые лекарства. Если самочувствие ухудшается - обратитесь за помощью к врачам.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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