ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Магнитные бури охватят Землю в ближайшие дни: когда будет пик и как защитить здоровье

Суббота 26 июля 2025 07:00
UA EN RU
Магнитные бури охватят Землю в ближайшие дни: когда будет пик и как защитить здоровье Мощная магнитная буря охватит Землю в ближайшие дни (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В конце июля Землю накроет серия геомагнитных бурь. Самая сильная активность ожидается в воскресенье, 27 июля. Ученые предупреждают, что буря будет не рекордная, но способна повлиять на самочувствие, технику и даже настроение.

Что известно об этой магнитной буре и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.

График магнитных бурь

По данным сайта NOAA Space Weather Prediction Center, магнитная активность прогнозируется в такие дни:

26 июля, суббота - умеренная магнитная буря (уровень G1)

27 июля, воскресенье - буря красного уровня (уровень G2), пик активности во второй половине дня

28 июля, понедельник - геомагнитная активность пойдет на спад, во второй половине дня ожидается стабилизация.

Уровень G2 означает, что возможны сбои в GPS, связи, нарушения сна, головная боль у метеозависимых людей. В отдельных регионах северного полушария может появиться северное сияние.

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.

Как магнитная буря влияет на человека

В дни магнитных бурь организм работает с повышенной нагрузкой. Особенно это заметно у людей с хроническими болезнями, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, расстройствами сна.

Самые распространенные симптомы:

  • головная боль
  • головокружение
  • скачки давления
  • раздражительность
  • тревожность
  • ощущение усталости
  • нарушение сна
  • проблемы с концентрацией

Как облегчить самочувствие в период бури

Вот простые действия, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитной бури:

  • Пейте больше воды
  • Ограничьте кофе, алкоголь, жирную пищу
  • Не планируйте важных решений и встреч 27 июля
  • Обязательно гуляйте на свежем воздухе
  • Проветривайте помещение дважды в день
  • Не залипай в лентах новостей - информационная перегрузка усиливает напряжение
  • Придерживайтесь нормального распорядка дня
  • Больше отдыхайте
  • Спите не менее 7-9 часов в сутки
  • Правильно питайтесь, добавьте питательные продукты
  • Избегайте конфликтов и стрессов
  • Не нагружайте себя физически и психологически

Если ваше самочувствие вызывает беспокойство, обращайтесь к врачу за помощью.

Кому надо быть особенно внимательным

Особую осторожность в дни магнитных бурь стоит проявить:

  • метеозависимым людям
  • беременным
  • гипертоникам
  • людям с нарушением сердечного ритма
  • детям
  • пожилым людям

В эти дни важно следить за давлением, давать организму больше отдыха и избегать лишнего стресса.

Вас может заинтересовать:

При подготовке материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Магнитная буря Головная боль Артерильное давление
Новости
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте