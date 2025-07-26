Магнитные бури охватят Землю в ближайшие дни: когда будет пик и как защитить здоровье
В конце июля Землю накроет серия геомагнитных бурь. Самая сильная активность ожидается в воскресенье, 27 июля. Ученые предупреждают, что буря будет не рекордная, но способна повлиять на самочувствие, технику и даже настроение.
Что известно об этой магнитной буре и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
График магнитных бурь
По данным сайта NOAA Space Weather Prediction Center, магнитная активность прогнозируется в такие дни:
26 июля, суббота - умеренная магнитная буря (уровень G1)
27 июля, воскресенье - буря красного уровня (уровень G2), пик активности во второй половине дня
28 июля, понедельник - геомагнитная активность пойдет на спад, во второй половине дня ожидается стабилизация.
Уровень G2 означает, что возможны сбои в GPS, связи, нарушения сна, головная боль у метеозависимых людей. В отдельных регионах северного полушария может появиться северное сияние.
Что такое магнитная буря
Геомагнитные бури вызываются вспышками на Солнце и выбросами корональной массы (CME): заряженные частицы достигают Земли и нарушают магнитное поле. По международной шкале NOAA, если K-индекс превышает 5, это уже красный уровень бури, способный повлиять на самочувствие.
Как магнитная буря влияет на человека
В дни магнитных бурь организм работает с повышенной нагрузкой. Особенно это заметно у людей с хроническими болезнями, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, расстройствами сна.
Самые распространенные симптомы:
- головная боль
- головокружение
- скачки давления
- раздражительность
- тревожность
- ощущение усталости
- нарушение сна
- проблемы с концентрацией
Как облегчить самочувствие в период бури
Вот простые действия, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитной бури:
- Пейте больше воды
- Ограничьте кофе, алкоголь, жирную пищу
- Не планируйте важных решений и встреч 27 июля
- Обязательно гуляйте на свежем воздухе
- Проветривайте помещение дважды в день
- Не залипай в лентах новостей - информационная перегрузка усиливает напряжение
- Придерживайтесь нормального распорядка дня
- Больше отдыхайте
- Спите не менее 7-9 часов в сутки
- Правильно питайтесь, добавьте питательные продукты
- Избегайте конфликтов и стрессов
- Не нагружайте себя физически и психологически
Если ваше самочувствие вызывает беспокойство, обращайтесь к врачу за помощью.
Кому надо быть особенно внимательным
Особую осторожность в дни магнитных бурь стоит проявить:
- метеозависимым людям
- беременным
- гипертоникам
- людям с нарушением сердечного ритма
- детям
- пожилым людям
В эти дни важно следить за давлением, давать организму больше отдыха и избегать лишнего стресса.
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При подготовке материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA).
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