Магнитные бури 22-25 августа: стоит ли ждать ударов по здоровью и технике

Прогноз магнитных бурь на 22-25 августа (фото: Freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут негативно влиять на жизнедеятельность человека, поэтому люди часто интересуются прогнозами. Ведь вспышки на Солнце могут влиять не только на самочувствие, а и на работу техники. Однако предпоследние выходные августа, по прогнозам ученых, будут спокойными.

Какой прогноз на ближайшие дни дают исследователи и стоит ли волноваться метеозависимым людям, рассказывает РБК-Украина.

Что прогнозируют ученые на 22-25 августа?

По данным национального Центра прогнозов космически погоды NOAA SWPC, ни одна серьезная геомагнитная буря G1 или высшей категории не ожидается в этот период.

Последняя трехдневная сетка прогнозов демонстрирует, что ни вспышки радиоактивности, ни значительные солнечные выбросы не предвидятся.

22 августа, пятница - умеренная активность, К-индекс 4

23 августа, суббота - средняя активность, К-индекс 3

24 августа, воскресенье - спокойно, К-индекс 2-3

25 августа, понедельник - спокойно, К-индекс 2-3

Что такое геомагнитная буря?

Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами (корональными массовыми выбросами, вспышками).

Оно может влиять на спутники, навигацию, энергосистемы и наше самочувствие. NOAA классифицирует такие события по шкале G1 - G5, где G1 - наименее сильная буря.

Как обезопасить себя - рекомендации метеозависимым

Больше всего магнитные колебания влияют на метеозависимых людей. Поэтому специалисты Health дают такие рекомендации:

  • Обеспечьте полноценный сон и регулярный режим дня
  • Избегайте интенсивных физических нагрузок и стрессов
  • Ограничьте острые блюда, кофеин, алкоголь
  • Пейте достаточно жидкости, добавляйте травяные чаи
  • Прогулки на свежем воздухе - желательны, но без чрезмерной нагрузки
  • Мониторьте самочувствие, поддерживайте артериальное давление и при необходимости обращайтесь к врачу
