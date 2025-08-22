Магнитные бури 22-25 августа: стоит ли ждать ударов по здоровью и технике

Что прогнозируют ученые на 22-25 августа?

По данным национального Центра прогнозов космически погоды NOAA SWPC, ни одна серьезная геомагнитная буря G1 или высшей категории не ожидается в этот период.

Последняя трехдневная сетка прогнозов демонстрирует, что ни вспышки радиоактивности, ни значительные солнечные выбросы не предвидятся.

22 августа, пятница - умеренная активность, К-индекс 4

23 августа, суббота - средняя активность, К-индекс 3

24 августа, воскресенье - спокойно, К-индекс 2-3

25 августа, понедельник - спокойно, К-индекс 2-3

Что такое геомагнитная буря?

Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами (корональными массовыми выбросами, вспышками).

Оно может влиять на спутники, навигацию, энергосистемы и наше самочувствие. NOAA классифицирует такие события по шкале G1 - G5, где G1 - наименее сильная буря.

Как обезопасить себя - рекомендации метеозависимым

Больше всего магнитные колебания влияют на метеозависимых людей. Поэтому специалисты Health дают такие рекомендации: