Магнитные бури 22-25 августа: стоит ли ждать ударов по здоровью и технике

Магнитные бури могут негативно влиять на жизнедеятельность человека, поэтому люди часто интересуются прогнозами. Ведь вспышки на Солнце могут влиять не только на самочувствие, а и на работу техники. Однако предпоследние выходные августа, по прогнозам ученых, будут спокойными.
Какой прогноз на ближайшие дни дают исследователи и стоит ли волноваться метеозависимым людям, рассказывает РБК-Украина.
По данным национального Центра прогнозов космически погоды NOAA SWPC, ни одна серьезная геомагнитная буря G1 или высшей категории не ожидается в этот период.
Последняя трехдневная сетка прогнозов демонстрирует, что ни вспышки радиоактивности, ни значительные солнечные выбросы не предвидятся.
22 августа, пятница - умеренная активность, К-индекс 4
23 августа, суббота - средняя активность, К-индекс 3
24 августа, воскресенье - спокойно, К-индекс 2-3
25 августа, понедельник - спокойно, К-индекс 2-3
Геомагнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными выбросами (корональными массовыми выбросами, вспышками).
Оно может влиять на спутники, навигацию, энергосистемы и наше самочувствие. NOAA классифицирует такие события по шкале G1 - G5, где G1 - наименее сильная буря.
Больше всего магнитные колебания влияют на метеозависимых людей. Поэтому специалисты Health дают такие рекомендации: