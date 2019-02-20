Мангер двічі відмовився давати показання по справі Гандзюк, - СБУ

Мангер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы ведомства.
В пресс-службе отмечают, что Мангер во время судебного заседания заявлял, что готов дать показания следствию.
Но, в СБУ заявили о двух случаях отказа главы Херсонского облсовета давать показания следствию. В частности, пресс-служба отметила, что 15 февраля во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины, а в среду 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, приводы, повторно отказался их давать.
РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.
11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. По версии следствия, он причастен к заказному убийству с особой жестокостью.