Мангер двічі відмовився давати показання по справі Гандзюк, - СБУ

Мангер під час судового засідання заявляв, що готовий надати показання слідству

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы ведомства.

В пресс-службе отмечают, что Мангер во время судебного заседания заявлял, что готов дать показания следствию.

Но, в СБУ заявили о двух случаях отказа главы Херсонского облсовета давать показания следствию. В частности, пресс-служба отметила, что 15 февраля во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины, а в среду 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, приводы, повторно отказался их давать.

Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владислава Мангера. Судебное заседание назначено на 21 февраля.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. По версии следствия, он причастен к заказному убийству с особой жестокостью.