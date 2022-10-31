Украинцев предупредили об отключениях света из-за ударов россиян

Российские оккупанты сегодня атаковали энергетические объекты в Украине. Из-за этого возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и ДТЭК.

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", - отметил Тимошенко.

Он заявил, что часть российских ракет сбили силы ПВО, однако некоторые из них попали в цель и повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

В то же время энергетики добавляют, что уже работают над ликвидацией последствий обстрелов российских оккупантов. Украинцев просят ограничить использование энергоемких приборов.