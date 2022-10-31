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Ситуация сложная. Харьков после обстрелов частично остался без воды и света

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Харьков, Понедельник 31 октября 2022 11:19
Ситуация сложная. Харьков после обстрелов частично остался без воды и света Фото: Харьков после обстрелов частично остался без воды и света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 31 октября атаковали ракетами Харьков. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего в городе наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"После утренних "прилетов" ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт", - рассказал он.

При этом, по словам мэра, в метрополитене уже удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили на автобусы.

Кроме того, в Харькове наблюдаются проблемы с водоснабжением.

"Энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан. Все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова", - подчеркнул он.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. Часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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