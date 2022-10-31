Ситуация сложная. Харьков после обстрелов частично остался без воды и света

Российские войска утром 31 октября атаковали ракетами Харьков. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего в городе наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"После утренних "прилетов" ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт", - рассказал он.

При этом, по словам мэра, в метрополитене уже удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи заменили на автобусы.

Кроме того, в Харькове наблюдаются проблемы с водоснабжением.

"Энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан. Все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова", - подчеркнул он.