МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении ядерных обязательств: в Тегеране ответили

Резолюция МАГАТЭ

За резолюцию, поданную Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, 19 стран проголосовали "за", 11 воздержались, а три государства - Россия, Китай и Буркина-Фасо высказались "против".

В тексте резолюции, Иран признается нарушителем своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на основании отчета МАГАТЭ, который был направлен государствам-членам 31 мая.

Отчет указывал на наличие скоординированной секретной деятельности Ирана, касающейся производства ядерного оружия.

Отмечается, что резолюция МАГАТЭ может осложнить и без того не очень успешные переговоры между Ираном и США, направленные на введение новых ограничений на ядерную программу Тегерана.

МАГАТЭ уже объявляло Иран нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия в сентябре 2005 года, из-за чего на страну были наложены санкции.

Ответ Ирана

Иран заявил, что построит новый центр по обогащению урана в ответ на критику со стороны Совета управляющих МАГАТЭ, который осудил Тегеран за его ядерную программу.

В опубликованном заявлении Организации по атомной энергии Ирана отмечается, что новый объект будет расположен в неопределенном "безопасном месте", а его строительство будет сопровождаться заменой устройств по обогащению урана на уже имеющемся объекте в Фордо на более новые.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал резолюцию МАГАТЭ "злонамеренной".

Он подтвердил решимость Ирана продолжать свою ядерную деятельность, заявив, что страна не откажется от своего права на обогащение урана, несмотря на растущее давление.

"Мы продолжим наш путь. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступим от нынешней тенденции", - отметил иранский президент.

Пезешкиан отметил, что ядерные знания Ирана глубоко укоренены и не могут быть уничтожены военными действиями .

"Даже если они будут бомбить наши объекты, наши возможности останутся в наших головах. Что бы они не разрушили, мы отстроим", - добавил он.