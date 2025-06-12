МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов'язань: у Тегерані відповіли

Резолюція МАГАТЕ

За резолюцію, подану Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією та Німеччиною, 19 країн проголосували "за", 11 утрималися, а три держави - Росія, Китай та Буркіна-Фасо висловилися "проти".

У тексті резолюції, Іран визнається порушником своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на підставі звіту МАГАТЕ, що був надісланий державам-членам 31 травня.

Звіт вказував на наявність скоординованої секретної діяльності Ірану, що стосувалася виробництва ядерної зброї.

Зазначається, що резолюція МАГАТЕ може ускладнити й без того не дуже успішні переговори між Іраном та США, що спрямовані на запровадження нових обмежень на ядерну програму Тегерану.

МАГАТЕ вже оголошувало Іран порушником договору про нерозповсюдження ядерної зброї у вересні 2005 року, через що на країну було накладено санкції.

Відповідь Ірану

Іран заявив, що побудує новий центр зі збагачення урану у відповідь на критику з боку Ради керуючих МАГАТЕ, яка засудила Тегеран за його ядерну програму.

В опублікованій заяві Організації з атомної енергії Ірану зазначається, що новий об’єкт буде розташований у незазначеному "безпечному місці", а його будівництво супроводжуватиметься заміною пристроїв зі збагачення урану на вже наявному об'єкті у Фордо на новіші.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав резолюцію МАГАТЕ "зловмисною".

Він підтвердив рішучість Ірану продовжувати свою ядерну діяльність, заявивши, що країна не відмовиться від свого права на збагачення урану, попри зростаючий тиск.

"Ми продовжимо наш шлях. Збагачення триватиме, і ми не відступимо від нинішньої тенденції", - зазначив іранський президент.

Пезешкіан наголосив, що ядерні знання Ірану глибоко вкорінені та не можуть бути знищені військовими діями.

"Навіть якщо вони бомбардуватимуть наші об'єкти, наші можливості залишаться в наших головах. Що б вони не зруйнували, ми відбудуємо", - додав він.