МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов'язань: у Тегерані відповіли

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію, в якій наголошується, що Іран не виконує свої міжнародні зобов'язання щодо принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Тегеран у відповідь заявив, що продовжуватиме збагачення урану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Mehr News Agency.
За резолюцію, подану Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією та Німеччиною, 19 країн проголосували "за", 11 утрималися, а три держави - Росія, Китай та Буркіна-Фасо висловилися "проти".
У тексті резолюції, Іран визнається порушником своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на підставі звіту МАГАТЕ, що був надісланий державам-членам 31 травня.
Звіт вказував на наявність скоординованої секретної діяльності Ірану, що стосувалася виробництва ядерної зброї.
Зазначається, що резолюція МАГАТЕ може ускладнити й без того не дуже успішні переговори між Іраном та США, що спрямовані на запровадження нових обмежень на ядерну програму Тегерану.
МАГАТЕ вже оголошувало Іран порушником договору про нерозповсюдження ядерної зброї у вересні 2005 року, через що на країну було накладено санкції.
Іран заявив, що побудує новий центр зі збагачення урану у відповідь на критику з боку Ради керуючих МАГАТЕ, яка засудила Тегеран за його ядерну програму.
В опублікованій заяві Організації з атомної енергії Ірану зазначається, що новий об’єкт буде розташований у незазначеному "безпечному місці", а його будівництво супроводжуватиметься заміною пристроїв зі збагачення урану на вже наявному об'єкті у Фордо на новіші.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав резолюцію МАГАТЕ "зловмисною".
Він підтвердив рішучість Ірану продовжувати свою ядерну діяльність, заявивши, що країна не відмовиться від свого права на збагачення урану, попри зростаючий тиск.
"Ми продовжимо наш шлях. Збагачення триватиме, і ми не відступимо від нинішньої тенденції", - зазначив іранський президент.
Пезешкіан наголосив, що ядерні знання Ірану глибоко вкорінені та не можуть бути знищені військовими діями.
"Навіть якщо вони бомбардуватимуть наші об'єкти, наші можливості залишаться в наших головах. Що б вони не зруйнували, ми відбудуємо", - додав він.
Нагадаємо, згідно зі звітом ООН, опублікованому у травні цього року, Іран значно наростив обсяги урану. Така активність викликає серйозне занепокоєння і може свідчити про нову ядерну загрозу.
У звіті МАГАТЕ також містилося суворе попередження, в якому йдеться, що Іран зараз є "єдиною державою, яка не має ядерної зброї та виробляє такий матеріал", що, за словами агентства, викликає "серйозне занепокоєння".
За даними наглядового органу, приблизно 42 кілограмів урану, збагаченого на 60%, теоретично достатньо для виробництва однієї атомної бомби, якщо його збагатити до 90%.
Іран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей, але голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив, що Тегеран має достатньо урану, збагаченого майже до збройового рівня, щоб виготовити "кілька" ядерних бомб, якби захотів.
Варто відзначити, що іранські чиновники й самі дедалі частіше натякають на те, що Тегеран може прагнути створити атомну бомбу.
Розвідувальні служби США оцінюють, що Іран ще не розпочав програму розробки озброєнь, але "здійснив діяльність, яка покращує його позиції для виробництва ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити".
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