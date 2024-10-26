В МАГАТЭ сделали заявление о ядерных объектах Ирана после ударов Израиля

Израиль сегодня, 26 октября, нанес удар по целям в Иране. Ядерные объекты Ирана в результате данной атаки не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Мариано Гросси.

Он также призвал страны к благоразумию и воздержанию от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных и других радиоактивных материалов.

"Ядерные объекты Ирана не пострадали. Инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу", - пояснил Гросси.

Ответ Израиля на иранскую атаку

Напомним, что сегодня Израиль нанес удары по объектам в Иране в ответ на состоявшуюся в начале месяца атаку баллистическими ракетами.

В Тегеране и в других иранских городах произошли серии взрывов. Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) подтвердили, что удары были "точны" и нацелены на иранские военные объекты.

Между тем Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство после начала атак.

Как сообщает израильский 12 канал, первая волна авиаударов Израиля была нацелена на объекты по производству ракет и систем противовоздушной обороны Ирана.

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