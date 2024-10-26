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В МАГАТЕ зробили заяву про ядерні об'єкти Ірану після ударів Ізраїлю

Іран, Субота 26 жовтня 2024 22:55
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В МАГАТЕ зробили заяву про ядерні об'єкти Ірану після ударів Ізраїлю Фото: генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль сьогодні, 26 жовтня, завдав удару по цілях в Ірані. Ядерні об'єкти Ірану в результаті даної атаки не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі.

"Ядерні об'єкти Ірану не постраждали. Інспектори МАГАТЕ перебувають у безпеці та продовжують свою життєво важливу роботу", - пояснив Гроссі.

Він також закликав країни до розсудливості та стриманості від дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку

Нагадаємо, що сьогодні Ізраїль завдав ударів по об'єктах в Ірані у відповідь на атаку балістичними ракетами, що відбулася на початку місяця.

У Тегерані та інших іранських містах сталися серії вибухів. Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) підтвердили, що удари були "точними" і націлені на іранські військові об’єкти.

Тим часом Іран та Ірак закрили свій повітряний простір після початку атак.

Як повідомляє ізраїльський 12 канал, перша хвиля авіаударів Ізраїлю була націлена на об’єкти з виробництва ракет і систем протиповітряної оборони Ірану.

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