В МАГАТЕ зробили заяву про ядерні об'єкти Ірану після ударів Ізраїлю

Ізраїль сьогодні, 26 жовтня, завдав удару по цілях в Ірані. Ядерні об'єкти Ірану в результаті даної атаки не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі.

Він також закликав країни до розсудливості та стриманості від дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

"Ядерні об'єкти Ірану не постраждали. Інспектори МАГАТЕ перебувають у безпеці та продовжують свою життєво важливу роботу", - пояснив Гроссі.

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку

Нагадаємо, що сьогодні Ізраїль завдав ударів по об'єктах в Ірані у відповідь на атаку балістичними ракетами, що відбулася на початку місяця.

У Тегерані та інших іранських містах сталися серії вибухів. Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) підтвердили, що удари були "точними" і націлені на іранські військові об’єкти.

Тим часом Іран та Ірак закрили свій повітряний простір після початку атак.

Як повідомляє ізраїльський 12 канал, перша хвиля авіаударів Ізраїлю була націлена на об’єкти з виробництва ракет і систем протиповітряної оборони Ірану.

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