МАГАТЕ відновила зв'язок із системами моніторингу із Запорізької АЕС

Із захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) знову почали надходити дані для системи моніторингу гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Зв'язку з Чорнобильською АЕС досі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Також зазначається, що Южно-Українській АЕС відбуваються періодичні збої передачі даних.

"Системи моніторингу гарантій МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із Запорізької АЕС; проте на Чорнобильській АЕС вона все ще не функціонує", - розповіли в організації.

Нагадаємо, раніше, 10 березня, МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані організації.

Також ми писали, що за даними розвідки, російські окупанти планують влаштувати теракт на Чорнобильській атомній станції та влаштувати техногенну катастрофу.

11 березня Україна повідомила МАГАТЕ про повну втрату зв'язку з Чорнобильською АЕС.

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