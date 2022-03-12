ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ восстановила связь с системами мониторинга с Запорожской АЭС

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 04:13
МАГАТЭ восстановила связь с системами мониторинга с Запорожской АЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

С захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова начали поступать данные для системы мониторинга гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных из Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует", - рассказали в организации.

Также отмечается, что Южно-Украинской АЭС происходят периодические сбои передачи данных.

Напомним, ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные организации.

Также мы писали, что по данным разведки, российские оккупанты планируют устроить теракт на Чернобыльской атомной станции и устроить техногенную катастрофу.

11 марта Украина сообщила МАГАТЭ о полной потере связи с Чернобыльской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Южно-Украинская АЭС ЧАЭС
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит