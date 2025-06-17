МАГАТЭ обнаружило следы ударов по подземным залам для обогащения урана в Иране

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он также подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

Заметим, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля на ядерном объекте в иранском городе Исфахан были повреждены четыре здания, но другие атомные объекты в стране не пострадали.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю. Всего с пятницы, по данным израильского Минздрава, почти три сотни человек пострадали, также есть погибшие.

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