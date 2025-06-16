В МАГАТЭ оценили масштабы повреждений ядерных объектов после атак по Ирану

После ударов Израиля на ядерном объекте в иранском городе Исфахан были повреждены четыре здания, но другие атомные объекты в стране не пострадали.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Гросси указал, что после атак Израиля, которые были направлены на уничтожение ядерной программы Ирана, на основных объектах по обогащению урана в Натанзе и Фордо не зафиксировано никаких новых повреждений.

"С момента пятничного нападения, которое разрушило наземную часть пилотного обогатительного завода, на самом объекте топливного обогащения в Натанзе не было отмечено дополнительных повреждений", - сказал он.

МАГАТЭ ранее сообщало, что самый маленький из трех иранских заводов по обогащению урана - наземный пилотный объект на ядерном комплексе в Натанзе - был уничтожен.

По словам Гросси, хотя признаков прямого удара по большему подземному заводу в Натанзе нет, его источник питания был выведен из строя. Это могло повредить центрифуги, которые там используются для обогащения урана. В то же время на еще одном объекте - Фордо, расположенном в горной местности, - повреждений не обнаружено.

Гросси также уточнил, какие именно объекты были поражены на ядерной площадке в Исфахане.

"Центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и металлообрабатывающий завод UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства", - говорит он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство и в дальнейшем будет следить за ситуацией в Иране.