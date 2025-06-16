В МАГАТЭ оценили масштабы повреждений ядерных объектов после атак по Ирану
После ударов Израиля на ядерном объекте в иранском городе Исфахан были повреждены четыре здания, но другие атомные объекты в стране не пострадали.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Гросси указал, что после атак Израиля, которые были направлены на уничтожение ядерной программы Ирана, на основных объектах по обогащению урана в Натанзе и Фордо не зафиксировано никаких новых повреждений.
"С момента пятничного нападения, которое разрушило наземную часть пилотного обогатительного завода, на самом объекте топливного обогащения в Натанзе не было отмечено дополнительных повреждений", - сказал он.
МАГАТЭ ранее сообщало, что самый маленький из трех иранских заводов по обогащению урана - наземный пилотный объект на ядерном комплексе в Натанзе - был уничтожен.
По словам Гросси, хотя признаков прямого удара по большему подземному заводу в Натанзе нет, его источник питания был выведен из строя. Это могло повредить центрифуги, которые там используются для обогащения урана. В то же время на еще одном объекте - Фордо, расположенном в горной местности, - повреждений не обнаружено.
Гросси также уточнил, какие именно объекты были поражены на ядерной площадке в Исфахане.
"Центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и металлообрабатывающий завод UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства", - говорит он.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство и в дальнейшем будет следить за ситуацией в Иране.
Израиль атаковал Иран
В ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.
В результате атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены по меньшей мере четыре важных инфраструктурных здания, в частности завод по переработке урана и предприятие по производству топливных пластин.
Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю. Всего с пятницы, по данным израильского Минздрава, почти три сотни человек пострадали, также есть погибшие.
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