В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана

Почти три сотни человек были госпитализированы за ночь после массированных ракетных ударов из Ирана по северу и центру Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По официальным данным, в больницы доставили 287 пострадавших.

Один пациент находится в тяжелом состоянии, еще 14 - в состоянии средней тяжести, среди них двое детей, которых лечат в больнице Шнайдер в Петах-Тикве.

Другие получили легкие ранения или находятся в состоянии острого шока.

Министерство здравоохранения страны также отмечает, что состояние еще 15 человек, которые попали в больницу Мааяней Гаешуа в Бней-Брак, пока не разглашается.

Именно в этот город, расположенный к востоку от Тель-Авива, ночью попала ракета, в результате чего погиб один человек.

Как сообщают, по состоянию на сейчас известно о восьми погибших.