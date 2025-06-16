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В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана

Понедельник 16 июня 2025 10:36
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В Израиле количество пострадавших резко возросло после ударов Ирана Фото: После ракетных ударов Ирана по Израилю стало почти 300 пострадавших (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Почти три сотни человек были госпитализированы за ночь после массированных ракетных ударов из Ирана по северу и центру Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По официальным данным, в больницы доставили 287 пострадавших.

Один пациент находится в тяжелом состоянии, еще 14 - в состоянии средней тяжести, среди них двое детей, которых лечат в больнице Шнайдер в Петах-Тикве.

Другие получили легкие ранения или находятся в состоянии острого шока.

Министерство здравоохранения страны также отмечает, что состояние еще 15 человек, которые попали в больницу Мааяней Гаешуа в Бней-Брак, пока не разглашается.

Именно в этот город, расположенный к востоку от Тель-Авива, ночью попала ракета, в результате чего погиб один человек.

Как сообщают, по состоянию на сейчас известно о восьми погибших.

Что предшествовало

В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной стало обострение после срыва переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке.

Во время атаки в районе Тегерана были уничтожены по меньшей мере 20 высокопоставленных офицеров и несколько специалистов, причастных к иранской ядерной программе. За несколько дней стороны обменялись сотнями ударов, в том числе с использованием дронов и ракет.

За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.

Вечером 15 июня Иран также обстрелял Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.

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