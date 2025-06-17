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МАГАТЭ обнаружило следы ударов по подземным залам для обогащения урана в Иране

Иран, Вторник 17 июня 2025 16:08
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МАГАТЭ обнаружило следы ударов по подземным залам для обогащения урана в Иране Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международное агентство по атомной энергии обнаружило следы ударов по подземным залам для обогащения урана в иранском Натанзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Как отметили в агентстве, на основе постоянного анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля по Ирану, были обнаружены дополнительные элементы, указывающие на прямое влияние на подземные залы обогащения урана в иранском Натанзе.

Отмечается также, что в Исфахане и Фордо изменений не зафиксировано.

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать ядерное оружие и передать его своим прокси-силам. Он также подчеркнул, что это бы угрожало всему миру.

Заметим, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля на ядерном объекте в иранском городе Исфахан были повреждены четыре здания, но другие атомные объекты в стране не пострадали.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю. Всего с пятницы, по данным израильского Минздрава, почти три сотни человек пострадали, также есть погибшие.

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МАГАТЭ Израиль Иран Ядерное оружие
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