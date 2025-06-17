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МАГАТЕ виявило сліди ударів по підземних залах для збагачення урану в Ірані

Іран, Вівторок 17 червня 2025 16:08
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МАГАТЕ виявило сліди ударів по підземних залах для збагачення урану в Ірані Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародне агентство з атомної енергії виявило сліди ударів по підземних залах для збагачення урану в іранському Натанзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

Як зазначили в агенції, на основі постійного аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зібраних після п'ятничних атак Ізраїля по Ірану, було виявлено додаткові елементи, які вказують на прямий вплив на підземні зали збагачення урану в іранському Натанзі.

Зазначається також, що в Ісфахані та Фордо змін не зафіксовано.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він також підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Зауважимо, що раніше глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після ударів Ізраїлю на ядерному об’єкті в іранському місті Ісфахан було пошкоджено чотири будівлі, але інші атомні об’єкти в країні не постраждали.

Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю. Всього з п'ятниці, за даними ізраїльського МОЗ, майже три сотні людей постраждали, також є загиблі.

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МАГАТЕ Ізраїль Іран Ядерна зброя
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