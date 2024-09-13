МАГАТЭ отправит больше наблюдателей в Украину для безопасности АЭС

МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
В четверг, 12 сентября, группа экспертов МАГАТЭ посетила одну из электрических подстанций, оказывающую влияние на безопасность и стабильность работы АЭС. Недавно подстанция была повреждена из-за массового ракетного обстрела врага.
Этот визит был началом реализации договоренностей гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского.
В дальнейшем мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций.
"Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые чрезвычайно важны для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и требовать прекратить атаки на подстанцию", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
Напомним, что самая большая атомная станция в Украине и Европе была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты превратили Запорожскую АЭС фактически в военный объект, разместили там солдат, технику и заминировали часть территории.
Кроме того, оккупанты совершают провокации возле ЗАЭС. Запорожская атомная станция не раз была на грани блэкаута.
Недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.
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