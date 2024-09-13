RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МАГАТЭ отправит больше наблюдателей в Украину для безопасности АЭС

Фото: МАГАТЭ отправит в Украину больше экспертов (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

В четверг, 12 сентября, группа экспертов МАГАТЭ посетила одну из электрических подстанций, оказывающую влияние на безопасность и стабильность работы АЭС. Недавно подстанция была повреждена из-за массового ракетного обстрела врага.

Этот визит был началом реализации договоренностей гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского.

В дальнейшем мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций.

"Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые чрезвычайно важны для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и требовать прекратить атаки на подстанцию", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

 

Ситуация на украинских АЭС

Напомним, что самая большая атомная станция в Украине и Европе была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты превратили Запорожскую АЭС фактически в военный объект, разместили там солдат, технику и заминировали часть территории.

Кроме того, оккупанты совершают провокации возле ЗАЭС. Запорожская атомная станция не раз была на грани блэкаута.

Недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭАЭС