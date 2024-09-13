МАГАТЭ отправит больше наблюдателей в Украину для безопасности АЭС

В четверг, 12 сентября, группа экспертов МАГАТЭ посетила одну из электрических подстанций, оказывающую влияние на безопасность и стабильность работы АЭС. Недавно подстанция была повреждена из-за массового ракетного обстрела врага.

Этот визит был началом реализации договоренностей гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского.

В дальнейшем мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций.

"Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые чрезвычайно важны для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и требовать прекратить атаки на подстанцию", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.