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МАГАТЕ відправить більше наглядачів в Україну для безпеки АЕС

Фото: МАГАТЕ відправить в Україну більше експертів (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Наглядачів відправлять на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.​​​​​​

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

У четвер, 12 вересня, група експертів МАГАТЕ відвідала одну з електричних підстанцій, яка має вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Нещодавно підстанція була пошкоджена через масовий ракетний обстріл ворога.

Цей візит був початком реалізації домовленостей гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та президента України Володимира Зеленського.

Надалі моніторингові місії МАГАТЕ будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.

"Рашисти змінили тактику і атакують об'єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці і це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції", - зазначив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

 

Ситуація на українських АЕС

Нагадаємо, що найбільша атомна станція в Україні та Європі була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти перетворили Запорізьку АЕС фактично на військовий об'єкт, розмістили там солдатів, техніку та замінували частину території.

Крім того, окупанти вчиняють провокації біля ЗАЕС. Запорізька атомна станція не раз була на межі блекауту.

Нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

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Запорізька АЕСМАГАТЕАЕС