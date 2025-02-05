МАГАТЭ отложило ротацию миссии на ЗАЭС из-за отсутствия гарантий безопасности от РФ

"Кремль не впервые использует шантаж как инструмент запугивания международных экспертов и подрыва их независимости. Например, во время одной из предыдущих ротаций Россия нанесла удар дроном по машине МАГАТЭ", - заявили в МИД.

Там считают, что Россия имеет минимум две причины давить на независимость МАГАТЭ. Первая - силой навязать международное признание незаконной оккупации украинской АЭС. Вторая - манипулирование оперативной ситуацией в районе вокруг станции.

"Украина высоко оценивает работу МАГАТЭ в беспрецедентных безопасностных условиях. Мы не позволим России подорвать независимость и беспристрастность Агентства для достижения своих преступных целей. Мы призываем международное сообщество твердо поддерживать МАГАТЭ и решительно осудить беспрецедентное давление, которое государство-агрессор продолжает оказывать на его руководство", - говорится в сообщении.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией Европы. Она находится под контролем российских оккупантов с марта 2022-го. Россияне создают угрозу для ядерной безопасности Украины, континента и всего мира. МАГАТЭ, в свою очередь, продолжает призывать Россию к демилитаризации территории станции.

Известно, что враг располагает на ЗАЭС военную технику и боеприпасы. В частности оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.

Напомним, в декабре прошлого года беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии. Они направлялись к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.