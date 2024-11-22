В МАГАТЭ приняли резолюцию по Ирану, чтобы подтолкнуть к ядерным переговорам, - Reuters

Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к Ирану срочно улучшить сотрудничество с агентством и предоставить "всеобъемлющий" отчет. Документ должен подтолкнуть Тегеран к новым ядерным переговорам.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соответствующая резолюция была принята Советом управляющих 35 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН).

Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты Америки, предложившие резолюцию, назвали заявления Ирана об ограничении своих запасов урана - недостаточными и неискренними.

По словам дипломатов, от дальнейших шагов Тегерана зависит вопрос об отмене резолюции.

Иран традиционно резко реагирует и критикует подобные резолюции. Тегеран активизировал свою ядерную деятельность и снизил надзор Международного агентства по атомной энергии после предварительной критики со стороны Совета МАГАТЭ.

Голосование по резолюции и что она предлагает

Во время голосования по тексту резолюции против выступили Китай, РФ и Буркина-Фасо. Девятнадцать стран проголосовали "за", а 12 государств - воздержались.

Резолюция, с которой ознакомилось новостное агентство Reuters, повторяла формулировку по резолюции от ноября 2022 года о том, что Ирану "важно и срочно" нужно объяснить следы урана, обнаруженные ранее на незаявленных объектах в стране, и разрешить МАГАТЭ взять пробы в случае необходимости.

Аналогичные требования были и в постановлении, принятом в июне этого года.

В новом тексте от МАГАТЭ было предложено выпустить "всеобъемлющую и обновленную оценку возможного присутствия или использования незадекларированного ядерного материала в связи с прошлыми и текущими нерешенными вопросами ядерной программы Ирана, включая полный отчет о сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ по этим вопросам".

Отчет должен быть предоставлен Тегераном весной 2025 года.

Ожидания о возобновлении ядерных переговоров

Как говорится в публикации Reuters, государства условного Запада надеются, что этот отчет заставит Иран начать переговоры о новых ограничениях своей ядерной деятельности с другими государствами.

Подобные переговоры были прекращены в 2018 году.

Вместе с тем, остается неясным, поддержит ли власти США при президентстве Дональда Трампа возобновление таких переговоров, направленных на установление новых ядерных ограничений.

Если до этого времени не будут согласованы новые ограничения, отчет может быть использован для усиления аргументов по так называемому "возвращению" процесса согласно соглашению 2015 года, когда вопрос передается на рассмотрение Совета Безопасности ООН, а санкции могут быть отменены в соответствии с соглашением, или повторно наложены.

В МАГАТЭ высказывались об улучшении сотрудничества с Ираном

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Тегеран в надежде убедить нового президента Ирана Масуда Пезешкиана улучшить сотрудничество страны с агентством.

Так, во вторник Гросси официально сообщил государствам-членам МАГАТЭ, что "возможность того, чтобы Иран не расширял свои запасы урана, обогащенного до 60% U-235, обсуждалась" на его встречах с официальными лицами Ирана.

По его словам, МАГАТЭ подтвердило, что Иран "приступил к реализации подготовительных мероприятий".

Вопрос создания Ираном "ядерки"

Как считается, у Ирана уже достаточно урана, обогащенного до примерно 90% чистоты, то есть близкого к возможности создания ядерного оружия.

Кроме того, у Ирана достаточно материала, обогащенного до низших уровней для новых бомб, но при этом Тегеран отрицает стремление иметь "ядерку".

В среду Гросси заявил, что попросил Иран ограничить этот запас на 60% материала, и Тегеран якобы принял его просьбу. Тогда гендиректор МАГАТЭ отметил, что это был "конкретный шаг в правильном направлении".

Реакция Ирана на резолюцию

Через несколько минут после голосования по резолюции иранские государственные СМИ процитировали совместное заявление министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана. В ней указывается, что глава иранской ядерной отрасли Мохаммад Эслами издал приказы о таких мерах, как активация различных новых и передовых центрифуг - обогащающих уран машин.

"Если будет резолюция, он (Иран) либо увеличит свою деятельность, либо снизит доступ агентства", - сказал высокопоставленный дипломат западным СМИ перед голосованием.