В МАГАТЕ ухвалили резолюцію щодо Ірану, аби підштовхнути до ядерних переговорів, - Reuters

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію із вимогою до Ірану терміново покращити співпрацю з агентством та надати "всеосяжний" звіт. Документ має підштовхнути Тегеран до нових ядерних переговорів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідна резолюція була ухвалена Радою керуючих 35-ти країн-членів Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Перед тим Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати Америки, які запропонували резолюцію, назвали заяви Ірану щодо обмеження своїх запасів урану як недостатні та нещирі.

За словами дипломатів, від подальших кроків Тегерану залежить питання щодо скасування резолюції.

Іран традиційно різко реагує та критикує подібні резолюції. Тегеран активізував свою ядерну діяльність і зменшив нагляд Міжнародного агентства з атомної енергії після попередньої критики з боку Ради МАГАТЕ.

Голосування щодо резолюції та що вона передбачає

Під час голосування щодо тексту резолюції проти виступили Китай, РФ та Буркіна-Фасо. Дев'ятнадцять країн проголосували "за", а 12 держав - утрималися.

Резолюція, з якою ознайомилося новинне агентство Reuters, повторювала формулювання з резолюції від листопада 2022 року про те, що Ірану "важливо та терміново" потрібно пояснити сліди урану, виявлені раніше на незаявлених об'єктах у країні, та дозволити МАГАТЕ взяти проби у разі необхідності.

Аналогічні вимоги були й у постанові, ухваленій в червні цього року.

У новому тексті від МАГАТЕ було запропоновано випустити "всеосяжну та оновлену оцінку можливої ​​присутності або використання незадекларованого ядерного матеріалу у зв'язку з минулими та поточними невирішеними питаннями щодо ядерної програми Ірану, включаючи повний звіт про співпрацю Ірану з МАГАТЕ з цих питань".

Звіт має бути надано Тегераном навесні 2025 року.

Очікування щодо поновлення ядерних переговорів

Як йдеться в публікації Reuters, держави умовного Заходу сподіваються, що цей звіт змусить Іран почати переговори щодо нових обмежень своєї ядерної діяльності з іншими державами.

Такі переговори були припинені у 2018 році.

Разом з тим лишається неясним, чи підтримає влада США за президентства Дональда Трампа поновлення таких переговорів, спрямованих на встановлення нових ядерних обмежень.

Якщо до цього часу не буде узгоджено нові обмеження, звіт може бути використаний для посилення аргументів щодо так званого "повернення" процесу згідно з угодою 2015 року, коли питання передається на розгляд Ради Безпеки ООН, а санкції можуть бути скасовані відповідно до угоди, або повторно накладені.

В МАГАТЕ висловлювалися про покращення співпраці з Іраном

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Тегеран, сподіваючись переконати нового президента Ірану Масуда Пезешкіана покращити співпрацю країни з агентством.

Так, у вівторок Гроссі офіційно повідомив державам-членам МАГАТЕ, що "можливість того, щоб Іран не розширював свої запаси урану, збагаченого до 60% U-235, обговорювалася" на його зустрічах з офіційними особами Ірану.

За його словами, МАГАТЕ підтвердило, що Іран "почав реалізацію підготовчих заходів".

Питання створення Іраном "ядерки"

Як вважається, Іран вже має достатньо урану, збагаченого до приблизно 90% чистоти, тобто близького до можливості створення ядерної зброї.

Крім того, Іран має достатньо матеріалу, збагаченого до нижчих рівнів для нових бомб, але при цьому Тегеран заперечує прагнення мати "ядерку".

У середу Гроссі заявив, що попросив Іран обмежити цей запас на 60% матеріалу, і Тегеран нібито прийняв його прохання. Тоді гендиректор МАГАТЕ зазначив, що це був "конкретний крок у правильному напрямку". Він також припустив, що резолюція може підірвати цей прогрес.

Реакція Ірану на резолюцію

Через кілька хвилин після голосування щодо резолюції іранські державні ЗМІ процитували спільну заяву міністерства закордонних справ та Організації з атомної енергії Ірану. В ній вказується, що очільник іранської ядерної галузі Мохаммад Есламі видав накази про такі заходи, як активація різних нових і передових центрифуг - машин, які збагачують уран.

"Якщо буде резолюція, він (Іран) або збільшить свою діяльність, або зменшить доступ агентства", - сказав високопоставлений дипломат західним ЗМІ перед голосуванням.