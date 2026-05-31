RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

МАГАТЭ срочно требует от россиян доступа в машинный зал ЗАЭС

01:53 31.05.2026 Вс
2 мин
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси назвал этот инцидент игрой с огнем
aimg Екатерина Коваль
Фото: Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ (Getty Images)

МАГАТЭ сообщило об ударе дрона по турбинному корпусу Запорожской АЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, в стене здания якобы образовалась брешь.

Что известно на данный момент

МАГАТЭ сообщило: администрация ЗАЭС проинформировала агентство об ударе дрона по турбинному корпусу станции и проломе в стене здания. Миссия МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному объекту, однако на момент публикации его еще не получила. Детали будут уточняться после осмотра на месте.

По словам Гросси, если информация подтвердится, это будет первая атака в пределах периметра станции с апреля 2024 года.

Реакция МАГАТЭ

Гендиректор Гросси выразил серьезное беспокойство. По его словам, подобный инцидент, если он действительно произошел, ставит под угрозу семь ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта и пять принципов защиты ЗАЭС. Один из них прямо предусматривает: никаких атак любого рода ни со стороны, ни против станции.

"Атаковать ядерные объекты - это все равно что играть с огнем", - заявил он.

Накануне МИД Украины вскрыл закономерность в действиях России - практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ Москва запускает новую волну манипуляций вокруг станции. Цель неизменна: отвлечь внимание от незаконной оккупации. МИД также напомнил, что Россия годами блокирует доступ международных инспекторов к отдельным зонам ЗАЭС - в частности к западным частям турбинных залов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская АЭСМАГАТЭУкраинаРосатом