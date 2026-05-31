"Как всегда, не хватает логики": МИД ответил на обвинения России в ударе по ЗАЭС

МИД Украины отверг обвинения России в том, что Киев якобы атаковал Запорожскую АЭС. В ведомстве назвали заявления "Росатома" очередной информационной операцией, приуроченной к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

В чем обвинила Россия

30 мая представители российской госкорпорации "Росатом" распространили заявления о якобы ударе Украины по Запорожской АЭС. МИД Украины и Силы обороны эти обвинения официально опровергли.

В МИД отметили: в российских заявлениях не хватает логики - непонятно, зачем Украине наносить удары по собственной станции на собственной территории, которую она стремится вернуть под свой контроль.

Почему именно сейчас

В МИД обращают внимание на закономерность: практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ Россия запускает новую волну информационных манипуляций вокруг ЗАЭС. Детали и формулировки меняются - цель неизменна: отвлечь внимание от незаконной оккупации станции.

Нынешняя провокация происходит накануне июньской сессии Совета управляющих, на которой будет рассматриваться ежегодный доклад МАГАТЭ за 2025 год. Для России эти документы - серьезная проблема: МАГАТЭ уже четвертый год подряд не признает никаких российских претензий на ЗАЭС и продолжает считать станцию украинским объектом под незаконной оккупацией.

Доступ закрыт

МИД напоминает: Россия годами не допускает международных инспекторов в отдельные зоны станции, в частности в западные части турбинных залов. Государство, которое блокирует проверки, теперь требует от мира верить его собственным сообщениям о событиях на том же объекте.

Что требует Украина

Киев призывает 34 члена Совета управляющих МАГАТЭ перейти от заявлений об обеспокоенности к конкретным решениям. А также: не поддерживать переизбрание России в состав Совета на июньской сессии.

"Ни одна информационная кампания не изменит главного факта: Запорожская АЭС была, есть и будет оставаться украинской атомной электростанцией", - отмечают в МИД.