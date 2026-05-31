МАГАТЕ терміново вимагає від росіян доступу до машинної зали ЗАЕС

Що відомо на цей момент

МАГАТЕ повідомило: адміністрація ЗАЕС проінформувала агентство про удар дрона по турбінному корпусу станції та пролом у стіні будівлі. Місія МАГАТЕ запросила доступ до пошкодженого об'єкта, однак на момент публікації його ще не отримала. Деталі уточнюватимуться після огляду на місці.

За словами Гросссі, якщо інформація підтвердиться, це буде перша атака в межах периметра станції з квітня 2024 року.

Реакція МАГАТЕ

Гендиректор Гросссі висловив серйозне занепокоєння. За його словами, подібний інцидент, якщо він справді стався, ставить під загрозу сім ключових принципів ядерної безпеки в умовах конфлікту та п'ять принципів захисту ЗАЕС. Один із них прямо передбачає: жодних атак будь-якого роду ні з боку, ні проти станції.

"Атакувати ядерні об'єкти - це все одно що грати з вогнем", - заявив він.