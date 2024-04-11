В МАГАТЭ обеспокоены, что атаки дронов на ЗАЭС могут начать "новый фронт войны"

Удары по ЗАЭС

Напомним, 7 апреля МАГАТЭ сообщило о том, что беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. В частности, дрон атаковал один из защитных куполов реактора.

Российские пропагандисты сразу начали обвинять в ударе Украину. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне сымитировали атаку на станцию.

При этом в "Энергоатоме" в ответ на фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.