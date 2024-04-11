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У МАГАТЕ стурбовані, що атаки дронів на ЗАЕС можуть розпочати "новий фронт війни"

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Удари безпілотників по Запорізькій атомній електростанції можуть ознаменувати початок нового витка війни Росії проти України.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, прямі атаки безпілотників на станцію є "серйозною ескалацією загрози ядерній безпеці в Україні". Вони значно збільшили ризик ядерної аварії.

"Вкрай важливо забезпечити, щоб ці безрозсудні атаки не ознаменували початок нового та вкрай небезпечного фронту війни", - додав Гроссі.

Він уточнив, що атаки на ЗАЕС призвели до того, що "всі опинилися на гострому етапі війни".

"Напад на атомну електростанцію - це абсолютна заборона", - додав Гроссі.

Удари по ЗАЕС

Нагадаємо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.

Російські пропагандисти одразу почали звинувачувати в ударі Україну. Водночас, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що росіяни зімітували атаку на станцію.

При цьому в "Енергоатомі" у відповідь на фантазії РФ заявили про те, що звинувачення у бік України - це спроба Москви приховати власні наміри.

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Запорізька АЕСМАГАТЕВійна Росії проти УкраїниАтака дронів