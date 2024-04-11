У МАГАТЕ стурбовані, що атаки дронів на ЗАЕС можуть розпочати "новий фронт війни"

Удари безпілотників по Запорізькій атомній електростанції можуть ознаменувати початок нового витка війни Росії проти України.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, прямі атаки безпілотників на станцію є "серйозною ескалацією загрози ядерній безпеці в Україні". Вони значно збільшили ризик ядерної аварії.
"Вкрай важливо забезпечити, щоб ці безрозсудні атаки не ознаменували початок нового та вкрай небезпечного фронту війни", - додав Гроссі.
Він уточнив, що атаки на ЗАЕС призвели до того, що "всі опинилися на гострому етапі війни".
"Напад на атомну електростанцію - це абсолютна заборона", - додав Гроссі.
Нагадаємо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.
Російські пропагандисти одразу почали звинувачувати в ударі Україну. Водночас, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що росіяни зімітували атаку на станцію.
При цьому в "Енергоатомі" у відповідь на фантазії РФ заявили про те, що звинувачення у бік України - це спроба Москви приховати власні наміри.
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