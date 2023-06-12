МАГАТЭ обеспокоено уровнем воды на Запорожской АЭС, - Гросси

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен более широкий доступ к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) для проверки "существенного расхождения" в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, используемой для охлаждения реакторов станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства.

Он отметил, что уровень Каховского водохранилища быстро падает с тех пор, как на прошлой неделе была серьезно повреждена нижняя плотина из-за подрыва ГЭС российскими оккупантами.

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, 11 июня уровень воды на Запорожской ТЭС (ЗТЭС) оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения плотины.

Вместе с тем, как сообщается, высота продолжает падать в других местах огромного водохранилища, что может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗТЭЦ.

Так, высота уровня воды является ключевым параметром для продолжительной работы водяных насосов, говорится в заявлении.

"Возможно, это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от более крупного водохранилища. Но мы сможем узнать об этом только тогда, когда получим доступ к ТЭС", - подчеркивает Гросси.

В МАГАТЭ также сообщили, что при текущей высоте водохранилища ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Однако сейчас они не эксплуатируются постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для нужд охлаждения в течение нескольких месяцев.

Бассейн-охладитель ЗАЭС и выпускной канал ЗТЭС являются неотъемлемой частью непрерывной подачи охлаждающей воды, и Гросси еще раз отметил, что поддержание их целостности имеет жизненно важное значение для безопасности станции.

"Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, находящейся в нескольких километрах от нас. Я полностью рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской АЭС", - добавил он.

Как подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв войсками РФ Каховской ГЭС в Херсонской области может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами, однако ситуация контролируется.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, при этом станция должна быть демилитаризована.

Чиновник подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских захватчиков на ЗАЭС создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

Добавим, несколько дней назад глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг так называемой "мертвой точки" и перешел границу в 12,5 метра.