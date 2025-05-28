МАГАТЭ обеспокоено планами России по ЗАЭС: Гросси готовит новый визит в Украину
МАГАТЭ обеспокоено намерениями России подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.
Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.
"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, также в Россию", - сказал Гросси.
Он отметил, что ситуация на фронте остается "чрезвычайно активной", а военные операции продолжаются в относительной близости к Запорожской атомной электростанции.
"Мы обеспокоены этим, мы следим за этим. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать наши переговоры с обеими сторонами, в частности с россиянами, по этому поводу.... это вопрос, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из пунктов, который я собираюсь обсудить с ними в течение следующих нескольких дней", - подытожил он.
Россия планирует использовать ЗАЭС
Напомним, что на днях газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины.
Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.
По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая была остановлена. МАГАТЭ обеспокоено этой возможностью.
Подробнее о том, что сейчас известно о планах России по ЗАЭС, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Европе, но с 4 марта 2022 года станция находится под российской оккупацией.
С начала оккупации россияне заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных. Более того, за эти годы они неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС, а станция неоднократно находилась на грани блэкаута.
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