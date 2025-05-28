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МАГАТЭ обеспокоено планами России по ЗАЭС: Гросси готовит новый визит в Украину

Украина, Среда 28 мая 2025 21:23
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МАГАТЭ обеспокоено планами России по ЗАЭС: Гросси готовит новый визит в Украину Фото: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

МАГАТЭ обеспокоено намерениями России подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.

"Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, также в Россию", - сказал Гросси.

Он отметил, что ситуация на фронте остается "чрезвычайно активной", а военные операции продолжаются в относительной близости к Запорожской атомной электростанции.

"Мы обеспокоены этим, мы следим за этим. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать наши переговоры с обеими сторонами, в частности с россиянами, по этому поводу.... это вопрос, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из пунктов, который я собираюсь обсудить с ними в течение следующих нескольких дней", - подытожил он.

Россия планирует использовать ЗАЭС

Напомним, что на днях газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины.

Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.

По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая была остановлена. МАГАТЭ обеспокоено этой возможностью.

Подробнее о том, что сейчас известно о планах России по ЗАЭС, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Европе, но с 4 марта 2022 года станция находится под российской оккупацией.

С начала оккупации россияне заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных. Более того, за эти годы они неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС, а станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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