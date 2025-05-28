МАГАТЕ стурбоване планами Росії щодо ЗАЕС: Гроссі готує новий візит до України

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News .

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська будують лінії електропередач для підключення Запорізької атомної електростанції до її енергосистеми.

"Можу сказати, що найближчими днями я знову поїду до Києва, а можливо, також до Росії", - сказав Гроссі.

Він наголосив, що ситуація на фронті залишається "надзвичайно активною", а військові операції тривають у відносній близькості до Запорізької атомної електростанції.

"Ми стурбовані цим, ми стежимо за цим. Як ви знаєте, ми постійно присутні на станції. І ми продовжуватимемо наші переговори з обома сторонами, зокрема з росіянами, з цього приводу.... це питання, яке вимагає дуже ретельного розгляду та, можливо, дуже ретельної оцінки безпеки. Тож це один із пунктів, який я збираюся обговорити з ними протягом наступних кількох днів", - підсумував він.