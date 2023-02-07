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В МАГАТЭ рассказали о состоянии турецкой АЭС после землетрясения

Фото: в МАГАТЭ рассказали о состоянии турецкой АЭС после землетрясения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" не получила никаких повреждений, или другого негативного влияния в результате землетрясений, произошедших в стране в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"Как сообщило МАГАТЭ Агентство по ядерному регулированию Турции, по состоянию на данный момент землетрясения не повлияли на ядерную и физическую безопасность; пока нет никаких проблем, связанных с радиологической безопасностью и защищенностью радиоактивных источников, как и не испытала никакого влияния строящаяся в стране атомная электростанция", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эксперты МАГАТЭ находятся на контакте с турецким правительством с целью координации немедленной помощи и технической поддержки для проведения радиологических исследований и оценки целостности зданий и сооружений.

Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. По данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.

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