В МАГАТЭ рассказали о состоянии турецкой АЭС после землетрясения

Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" не получила никаких повреждений, или другого негативного влияния в результате землетрясений, произошедших в стране в понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
"Как сообщило МАГАТЭ Агентство по ядерному регулированию Турции, по состоянию на данный момент землетрясения не повлияли на ядерную и физическую безопасность; пока нет никаких проблем, связанных с радиологической безопасностью и защищенностью радиоактивных источников, как и не испытала никакого влияния строящаяся в стране атомная электростанция", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эксперты МАГАТЭ находятся на контакте с турецким правительством с целью координации немедленной помощи и технической поддержки для проведения радиологических исследований и оценки целостности зданий и сооружений.
Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. По данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.
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