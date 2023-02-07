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У МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу

Фото: у МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

АЕС "Аккую", що будується в Туреччині, не отримала жодних пошкоджень, або іншого негативного впливу внаслідок землетрусів, що сталися в країні в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"Як повідомило МАГАТЕ Агентство з ядерного регулювання Туреччини, станом на даний момент землетруси не вплинули на ядерну і фізичну безпеку; поки немає жодних проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою і захищеністю радіоактивних джерел, як і не зазнала жодного впливу атомна електростанція, що будується в країні" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що експерти МАГАТЕ перебувають на контакті з турецьким урядом з метою координації негайної допомоги та технічної підтримки для проведення радіологічних досліджень та оцінки цілісності будівель та споруд.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб.

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