У МАГАТЕ розповіли про стан турецької АЕС після землетрусу

АЕС "Аккую", що будується в Туреччині, не отримала жодних пошкоджень, або іншого негативного впливу внаслідок землетрусів, що сталися в країні в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"Як повідомило МАГАТЕ Агентство з ядерного регулювання Туреччини, станом на даний момент землетруси не вплинули на ядерну і фізичну безпеку; поки немає жодних проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою і захищеністю радіоактивних джерел, як і не зазнала жодного впливу атомна електростанція, що будується в країні" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що експерти МАГАТЕ перебувають на контакті з турецьким урядом з метою координації негайної допомоги та технічної підтримки для проведення радіологічних досліджень та оцінки цілісності будівель та споруд.