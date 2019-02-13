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МАГАТЕ може перевірити ядерні об'єкти КНДР


За інформацією джерела, Північна Корея пообіцяла гарантувати безпеку інспекторів

Северная Корея (КНДР) согласилась на проведение проверок ее ядерных объектов инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил источник в правительстве Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

"В ходе недавних переговоров представителей США и Северной Кореи в Пхеньяне была достигнута предварительная договоренность, что инспекторам МАГАТЭ в соответствующее время будет предоставлен доступ на ядерные и ракетные полигоны КНДР для контроля процесса денуклеаризации", - утверждает источник издания.

Собеседник добавил, что сроки и места проведения инспекций будут обсуждаться на следующих переговорах США и КНДР на рабочем уровне.

По его словам, КНДР пообещала гарантировать безопасность инспекторов и невмешательство в процесс проверок.

В администрации президента Южной Кореи отказались комментировать эту информацию.

Напомним, второй саммит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).

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