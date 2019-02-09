Трамп оголосив дату зустрічі з Кім Чен Ином у В'єтнамі

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Президент США назвав поїздку своїх представників до КНДР для підготовки саміту дуже продуктивною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином відбудеться 27-28 лютого в Ханої (В'єтнам). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

Трамп додав, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм північнокорейським колегою і назвав поїздку своїх представників e КНДР дуже продуктивною.

"Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі, вони узгодили час і дату другого саміту з Кім Чен Ином. Саміт пройде в Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого", - написав Трамп.

Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і "просування справи миру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високопоставлений представник адміністрації президента Сполучених Штатів Стівен Біган під час свого візиту до Пхеньяну для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина 6 лютого обговорить зі своїм колегою Кім Хок Чолем шляхи досягнення подальшого прогресу з виконання КНДР зобов'язань, досягнутих під час першого саміту в Сінгапурі.