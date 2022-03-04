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Глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією

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Відень, П'ятниця 04 березня 2022 12:20
Глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea.org)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію на АЕС і переконатися в безпец.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію голови Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якомога швидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.

Глава МАГАТЕ додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не розуміє всіх загроз, обстрілюючи Запорізьку АЕС.

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