Глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію на АЕС і переконатися в безпец.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію голови Міжнародного агентства з атомної енергії.
"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якомога швидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.
Глава МАГАТЕ додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не розуміє всіх загроз, обстрілюючи Запорізьку АЕС.
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