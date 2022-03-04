Глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати в Чорнобиль для контролю над ситуацією

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про намір відвідати Чорнобиль. Він хоче перевірити ситуацію на АЕС і переконатися в безпец.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію голови Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Я маю намір поїхати в Чорнобиль якомога швидше, щоб не ставити під загрозу ідею, що стоїть за цією моєю ініціативою як генерального директора МАГАТЕ", - заявив він.

Глава МАГАТЕ додав, що його намір полягає в узгодженні рамок і компромісу, який убезпечить весь світ від катастрофи.