ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МАГАТЕ втратила зв'язок з системами моніторингу на захопленій атомній станції в Чорнобилі

Новость на русском →
Чорнобиль, Середа 09 березня 2022 04:18
МАГАТЕ втратила зв'язок з системами моніторингу на захопленій атомній станції в Чорнобилі Фото: МАГАТЕ втратила зв'язок з системами моніторингу на захопленій атомній станції в Чорнобилі (Віталій Носач РБК-Україна) (
Автор: Артур Родивилов

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ. Раніше станцію захопили росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Генеральний директор. зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

Також ми писали, що окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки на ЧАЕС і в зоні відчуження.

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати