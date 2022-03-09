МАГАТЕ втратила зв'язок з системами моніторингу на захопленій атомній станції в Чорнобилі

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ. Раніше станцію захопили росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Генеральний директор. зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

Також ми писали, що окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки на ЧАЕС і в зоні відчуження.

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