RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, - Гросси

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии приняло решение усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

Он рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсуждался вопрос срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских оккупантов.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на прошлой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание из-за массированного удара россиян.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России вывода войск с территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭСДмитрий КулебаМАГАТЭМЗСВойна России против Украины