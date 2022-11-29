ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, - Гросси

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 16:09
МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, - Гросси Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии приняло решение усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

Он рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсуждался вопрос срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских оккупантов.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Гросси.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на прошлой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание из-за массированного удара россиян.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России вывода войск с территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС Дмитрий Кулеба МАГАТЭ МЗС Война России против Украины
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России