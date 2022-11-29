МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України, - Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter.
Він розповів, що провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої було обговорено питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, що знаходиться під контролем російських окупантів.
"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.
Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає дедалі тривожнішою, оскільки минулого тижня вперше всі АЕС одночасно втратили зовнішнє живлення через масований удар росіян.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії виведення військ з території Запорізької АЕС.
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