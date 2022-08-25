МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

Місія МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами "Росатому", щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену Росією територію міста Енергодар.
Як стверджує видання, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.
Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ замислитися над постійною присутністю своїх представників на Запорізькій АЕС.
Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, Київ готовий забезпечити коридор для прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. При цьому він розкритикував варіант візиту місії на ЗАЕС через окупований Крим.
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