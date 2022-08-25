МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg

Миссия МАГАТЕ хочет посетить Запорожскую аэтомную электростанцию до 5 сентября. Ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во ходе уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился в среду в Стамбуле с официальными лицами "Росатома", чтобы обсудить детали миссии, которая отправится из Киева на захваченную Россией территорию города Энергодар.

Как утверждает издание, для расследования обстрелов электростанции ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.