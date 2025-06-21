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МАГАТЭ подтвердило удар по заводу центрифуг в Иране: есть ли радиационная опасность

Иран, Суббота 21 июня 2025 19:10
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МАГАТЭ подтвердило удар по заводу центрифуг в Иране: есть ли радиационная опасность Фото: в МАГАТЭ подтвердили удар по очередному ядерному объекту Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля заявила об очередной серии масштабных ударов по территории Ирана. Среди других целей был поражен ядерный объект в городе Исфахан - завод по производству ядерных центрифуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times of Israel и подтверждение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во время новой волны ударов по Ирану одной из ключевых целей стал завод по производству центрифуг для обогащения урана в Исфахане. Израильские военные также заявили о повреждении других объектов иранского оборонно-промышленного комплекса в этом районе.

В МАГАТЭ подтвердили, что по ядерному объекту в Исфахане был нанесен удар. Генеральный директор агентства, Рафаэль Гросси, заверил, что риска радиационной опасности нет, поскольку ядерные материалы на заводе отсутствовали.

Отмечается, что это третий иранский ядерный объект, атакованный Израилем в течение последних семи дней. До этого Израиль поразил исследовательский центр в Тегеране и цех по производству компонентов для центрифуг в Караджи.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, что в ночь на 21 июня Израиль нанес масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана. В результате поврежден ряд ключевых объектов инфраструктуры.

Операция Израиля против Ирана стартовала в ночь на 13 июня. С того момента израильские ВВС неоднократно били по иранской территории. ЦАХАЛу удалось ликвидировать иранских командиров и по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков в первые дни.

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