МАГАТЭ подтвердило удар по заводу центрифуг в Иране: есть ли радиационная опасность

Армия обороны Израиля заявила об очередной серии масштабных ударов по территории Ирана. Среди других целей был поражен ядерный объект в городе Исфахан - завод по производству ядерных центрифуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times of Israel и подтверждение от Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ).

Во время новой волны ударов по Ирану одной из ключевых целей стал завод по производству центрифуг для обогащения урана в Исфахане. Израильские военные также заявили о повреждении других объектов иранского оборонно-промышленного комплекса в этом районе.

В МАГАТЭ подтвердили, что по ядерному объекту в Исфахане был нанесен удар. Генеральный директор агентства, Рафаэль Гросси, заверил, что риска радиационной опасности нет, поскольку ядерные материалы на заводе отсутствовали.

Отмечается, что это третий иранский ядерный объект, атакованный Израилем в течение последних семи дней. До этого Израиль поразил исследовательский центр в Тегеране и цех по производству компонентов для центрифуг в Караджи.