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МАГАТЕ підтвердило удар по заводу центрифуг в Ірані: чи є радіаційна небезпека

Іран, Субота 21 червня 2025 19:10
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МАГАТЕ підтвердило удар по заводу центрифуг в Ірані: чи є радіаційна небезпека Фото: в МАГАТЕ підтвердили удар по черговому ядерному об'єкту Ірану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю заявила про чергову серію масштабних ударів по території Ірану. Серед інших цілей було вражено ядерний об'єкт у місті Ісфахан - завод із виробництва ядерних центрифуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times of Israel та підтвердження від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Під час нової хвилі ударів по Ірану однією з ключових цілей став завод із виробництва центрифуг для збагачення урану в Ісфахані. Ізраїльські військові також заявили про пошкодження інших об'єктів іранського оборонно-промислового комплексу в цьому районі.

В МАГАТЕ підтвердили, що по ядерному об'єкту в Ісфахані було завдано удару. Генеральний директор агентств Рафаель Гроссі запевнив, що ризику радіаційної небезпеки немає, оскільки ядерні матеріали на заводі були відсутні.

Зазначається, що це третій іранський ядерний об'єкт, атакований Ізраїлем протягом останніх семи днів. До цього Ізраїль уразив дослідницький центр у Тегерані та цех із виробництва компонентів для центрифуг у Караджі.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, що в ніч на 21 червня Ізраїль завдав масштабних ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану. В результаті пошкоджено низку ключових об'єктів інфраструктури.

Операція Ізраїлю проти Ірану стартувала в ніч на 13 червня. З того моменту ізраїльські ВПС неодноразово били по іранській території. ЦАХАЛу вдалося ліквідувати іранських командирів і щонайменше 14 іранських учених-ядерників у перші дні.

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