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В МАГАТЭ поддержали переназначение Гросси гендиректором на второй срок

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Пятница 10 марта 2023 12:02
В МАГАТЭ поддержали переназначение Гросси гендиректором на второй срок Фото: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ (iaea.org)
Автор: Сергей Пышкин

Совет правления МАГАТЭ поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора на второй срок до 2027 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Переназначение было одобрено путем аккламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не высказала свои возражения.

Решение должно быть утверждено во время Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится осенью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор МАГАТЭ заявил о необходимости принять обязательства по безопасности Запорожской АЭС. В результате вчерашнего массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.

Тем временем Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украины.

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