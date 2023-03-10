В МАГАТЭ поддержали переназначение Гросси гендиректором на второй срок
Совет правления МАГАТЭ поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора на второй срок до 2027 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Переназначение было одобрено путем аккламации, что означает, что голосование не проводилось и ни одна страна не высказала свои возражения.
Решение должно быть утверждено во время Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоится осенью.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор МАГАТЭ заявил о необходимости принять обязательства по безопасности Запорожской АЭС. В результате вчерашнего массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.
Тем временем Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украины.
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