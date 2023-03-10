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В МАГАТЕ підтримали перепризначення Гроссі гендиректором на другий термін

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П'ятниця 10 березня 2023 12:02
В МАГАТЕ підтримали перепризначення Гроссі гендиректором на другий термін Фото: Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ (iaea.org)
Автор: Сергій Пишкін

Рада правління МАГАТЕ підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора на другий термін, до 2027 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Перепризначення було схвалено шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося й жодна країна не висловила власних заперечень.

Зазначається, що рішення повинно бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор МАГАТЕ заявив про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Тим часом Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над ЗАЕС Україні.

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