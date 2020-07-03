У МАГАТЕ назвали причину сплеску радіації поблизу кордонів Росії

Радіаційне забруднення на півночі Європи поблизу російського кордону може бути пов'язане з роботами на ядерному реакторі. При роботі на ректорі можуть ставатися викиди радіації.

Про це заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

У агентстві вважають, що сплеск радіації міг статися під час роботи з ректором, який працює або перебуває на технічному обслуговуванні.

"Географічне походження викиду радіації ще досі не визначено", - заявили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, минулого тижня у північних країнах Європи зафіксували сплеск радіації. Радіоактивна пляма зачепила території Швеції, Фінляндії, Норвегії та Росії. Рівень радіації не становив загрози для людини.

Зазначимо, витік радіації, як припускали в Нідерландах, міг статися на російській атомній станції, але у Москві свою причетність заперечують.

Додамо, минулого року сильний викид радіації в Росії стався через вибух на полігоні у Северодвінську.