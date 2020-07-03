В МАГАТЭ назвали причину всплеска радиации вблизи границ России

Радиационное загрязнение на севере Европы вблизи российской границы может быть связано с работами на ядерном реакторе. При работе на ректоре могут происходить выбросы радиации.

Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

В агентстве считают, что всплеск радиации мог произойти во время работы с ректором, который работает или находится на техническом обслуживании.

"Географическое происхождение выброса радиации еще до сих пор не определено", - заявили в МАГАТЭ.

Напомним, на прошлой неделе в северных странах Европы зафиксировали всплеск радиации. Радиоактивное пятно зацепило территории Швеции, Финляндии, Норвегии и России. Уровень радиации не представлял угрозы для человека.

Отметим, что утечка радиации, как предполагали в Нидерландах, могла произойти на российской атомной станции, но в Москве свою причастность отрицают.

Добавим, в прошлом году сильный выброс радиации в России произошел из-за взрыва на полигоне в Северодвинске.