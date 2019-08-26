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У РФ підтвердили підвищення радіації після вибуху на полігоні

Новини » Суспільство    26.08.2019 - 11:55
У РФ підтвердили підвищення радіації після вибуху на полігоні
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

Підвищення радіації показав аналіз проб повітря і випадінь в Северодвінську

У Росії підтвердили, що після вибуху на полігоні ВМФ РФ під Северодвінську радіоактивний фон ненадовго підвищувався через проходження хмари радіоактивних інертних газів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Хмара радіоактивні інертні гази утворилося після розпаду ізотопів барію, стронцію і лантану, говориться в повідомленні про виявлені випадки зміни радіаційної обстановки.

"Північного УГМС і НВО "Тайфун" проводили вимірювання активності і гама-спектрометричний аналіз проб радіоактивних аерозолів у повітрі і випаданнях. Радіонуклідний склад проб, відібраних в Северодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (T1/2=9,3 год), 139Ba (T1/2=83 хв), 140Ba (T1/2=12,8 днів) і його дочірнього радіонукліда 140La (T1/2=40ч), продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази (ИРГ).", - заявили в Росгідрометі.

Нагадаємо, вибух на полігоні під Северодвінську в Росії, в результаті якого загинули п'ять вчених під час випробувань ракетного двигуна на початку серпня, спричинив другий вибух через дві години, який і є імовірним джерелом сплеску радіації. Про це повідомив Норвезький сейсмологічний центр (NORSAR)

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