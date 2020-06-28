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У Європі заявили про сплеск радіації біля кордонів з Росією

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 16:39
У Європі заявили про сплеск радіації біля кордонів з Росією
Фото: лічильник Гейгера (flickr.com/greenwichphotography)

Рівень радіації не загрожує людям

У північних країнах Європи зафіксували підвищення рівня радіації поблизу кордонів з Російською Федерацією. Вірогідно, що викиди радіації мають цивільне походження.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними організацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO), підвищення рівня радіації зафіксовано у Швеції, Фінляндії, Норвегії та Росії.

Виконавчий секретар CTBTO Лассіно Зебро опублікував карту поширення радіоактивної плями. Згідно з картою, пляма охоплює Фінляндії, Естонію, Латвію, а також північний захід Росії. Рівень радіації не становить загрози для людини.

У Національному інституті здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів вважають, що джерело викидів радіації знаходиться на заході Росії, але точне розташування визначити не можуть.

В Нідерландах припускають, що викид радіації міг статися внаслідок пошкодження паливного елемента на атомній електростанції. У Росії заперечують, що викид міг статися на російській АЕС.

Нагадаємо, минулого року викид радіації стався після вибуху на полігоні у російському Северодвінську.

Вибух у Северодвінську стався під час випробувань ракетного двигуна та забрав життя 5 вчених.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяЕвропарадиация
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