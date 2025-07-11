МАГАТЭ дало Украине гарантии по урану и АЭС: о чем речь

Строительство Хмельницкой АЭС

Напомним, в апреле 2024 года Кабинет министров Украины одобрил решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Они были готовы на 80% и 25% соответственно.

Болгария отказалась продавать Украине два российских реактора для строительства ХАЭС. Вице-премьер-министр страны Атанас Зафиров пояснил это тем, что им необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно, учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

В то же время, заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что для достройки Хмельницкой АЭС есть все возможности.

Подробности относительно достройки Хмельницкой АЭС - в материале РБК-Украина.

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